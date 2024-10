OL ‍: Mikautadze chouchou de Pierre Sage, ça agace

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Tandis que Wilfried Zaha et Gift Orban sont absents pour la réception de Nantes ce dimanche au Groupama Stadium, Pierre Sage a retenu Georges Mikautadze. Et cela commence à agacer les supporters de l'Olympique Lyonnais.

A quelques heures du match contre les Canaris, l'entraîneur de l'OL a dévoilé son groupe. Et cette fois, ce sont Wilfried Zaha et Gift Orban qui ont été invités à suivre la rencontre de Ligue 1 depuis les tribunes du stade de Lyon, ou devant la télé chez eux. Pierre Sage n'hésite pas à sacrifier des joueurs, et donc à faire des choix forts. Et l'un d'eux fait bouillir les fans de l'OL, à savoir celui de toujours convoquer Georges Mikautadze, alors que l'attaquant géorgien n'a pas montré énormément de choses depuis qu'il a signé avec le club de John Textor au nez et à la barbe de l'AS Monaco. Toujours en quête d'un but sous le maillot de l'Olympique Lyonnais, l'ancien joueur du FC Metz suscite des interrogations, Daniel Riolo ayant confié il y a quelques semaines que ce dernier aurait des soucis personnels.

Mikautadze en quête d'un but avec l'OL

Mikautadze alias Didier bourdon dans le pari actuellement passe devant gift orban .y a quand même des choix https://t.co/w9amBguo5g va vraiment falloir qu il fasse plus car être numéro 69 et faire des vidéos dans Lyon sa passera pas 150 ans — jcpj69 (@jcpj69290) October 6, 2024

La présence de Georges Mikautadze dans le groupe contre le FC Nantes, au détriment surtout de Gift Orban, a du mal à passer au sein de la communauté des supporters du club rhodanien. « Mikautadze alias Didier Bourdon dans le pari actuellement passe devant Gift Orban. Il y a quand même des choix qu’il va vraiment falloir qu'il fasse plus, car être numéro 69 et faire des vidéos dans Lyon ça ne passera pas 150 ans », prévient un fan de l'Olympique Lyonnais sur X au milieu de nombreux messages qui s'étonnent également de voir Pierre Sage maintenir une confiance permanente dans le buteur géorgien malgré ses prestations pas du tout convaincantes quand il joue. « D’une manière ou d’une autre, on vient de le payer 20M et malgré un plus grand mérite d’Orban il va falloir rentabiliser cet achat. Cette situation met Mikautadze en assez grosse pression, ce qui ne va rien arranger mais bon c’est comme ça », résume un autre supporter de l'Olympique Lyonnais. En marquant contre Nantes, s'il joue, le Roi Georges pourrait stopper cette polémique.