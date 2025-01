OL ‍: Mikautadze brûle toutes les offres et fait une annonce

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Depuis le début du mercato, Georges Mikautadze fait l’objet de nombreuses rumeurs. L’international géorgien n’a pourtant jamais exprimé le désir de quitter l’OL, six mois seulement après son arrivée dans le Rhône.

Malgré six premiers mois difficiles à l’Olympique Lyonnais, Georges Mikautadze est un avant-centre très courtisé. Longtemps ciblé par Galatasaray, qui a enfin lâché l’affaire, l’international géorgien est désormais dans le viseur de l’AS Roma. Comme indiqué par la presse italienne mardi, l’ancien buteur du FC Metz est une cible sérieuse du club de la Louve, qui cherche un attaquant afin de compenser un potentiel départ d’Eldor Shomurodov. Les médias transalpins expliquaient que l’OL attendait au moins 30 millions d’euros pour vendre son attaquant de 24 ans.

Mais selon les informations de Foot Mercato, il est très improbable de voir Georges Mikautadze quitter Lyon d’ici le 3 février. Et pour cause, l’entourage du joueur a fait savoir au média que le numéro 69 de l’OL était « heureux chez lui » à Lyon et qu’il n’avait pas du tout l’intention de partir. Malgré sa situation difficile avec un temps de jeu encore limité et une efficacité pas totalement retrouvée, Georges Mikautadze est bien décidé à s’imposer sur le long terme dans la capitale des Gaules.

Mikautadze veut rester à l'OL cet hiver

L’ancien Messin, qui a rendu hommage mardi à Pierre Sage après le départ de l’entraîneur de 45 ans, va maintenant tenter de convaincre son nouveau coach Paulo Fonseca de lui accorder davantage de temps de jeu, que cela soit sur un côté ou dans l’axe même si déloger Alexandre Lacazette ne sera pas simple. Du côté de la direction lyonnaise, on se réjouira de cette information car même si John Textor était à l’écoute des offres, Georges Mikautadze n’a jamais fait partie des joueurs poussés vers la sortie par l’OL en ce mois de janvier et cela malgré la nécessité de vendre plusieurs joueurs afin de se conformer aux attentes de la DNCG au niveau financier.