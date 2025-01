Info Foot01 ‍: Paulo Fonseca arrive cet après-midi, il va signer jusqu'en 2027

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Tout est bouclé pour la signature de Paulo Fonseca à l'OL. L'entraineur portugais a donc décidé de rejoindre Lyon.

Futur nouvel entraineur de l’Olympique Lyonnais, Paulo Fonseca a réglé tous les détails de son arrivée dans son nouveau club. Il a donc pris la direction de Lyon maintenant que tout est réglé avec John Textor, et il va arriver dans la cité des Gones ce mercredi après-midi. Selon nos informations, l’entraineur portugais limogé du Milan AC il y a un an va signer son futur contrat dans la soirée, même si l’OL peut se réserver le droit de l’annoncer ce jeudi. Ce sera un contrat d’un an et demi, jusqu’en juin 2027.

L’ancien coach du LOSC avait rapidement ciblé la possibilité d’entrainer Lyon en raison de ses bons contacts avec John Textor, et tout est désormais réglé au niveau de son arrivée. Il a en tout cas confié son impatience à relever ce nouveau défi, lui qui a tout de même rapidement digéré son éviction spectaculaire du Milan AC, et apprécie de retrouver un championnat qu’il connait bien pour avoir eu de très bons résultats avec le LOSC ces dernières années.