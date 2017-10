OL : Merci qui pour Mariano ? Merci Benzema balance Aulas

Dans : OL, Ligue 1, Liga.

Quelques mois après son arrivée à l'Olympique Lyonnais, Mariano Díaz fait déjà le bonheur de Jean-Michel Aulas, son président qui n'oublie pas de remercier un certain Karim Benzema.

Dans cette saison du renouveau à Lyon, sachant que plusieurs cadres du vestiaire ont quitté leur club de cœur l'été dernier, comme Tolisso et Gonalons, Mariano Díaz a la lourde tâche de remplacer Alexandre Lacazette, parti à Arsenal au mercato. Et pour l'instant, l'Espagno-Dominicain répond parfaitement aux attentes placées en lui. Auteur de sept buts en neuf matchs de championnat, le joueur de 24 ans est une belle satisfaction du début de saison lyonnais. Troisième meilleur buteur de Ligue 1 avec Fekir, et devant Neymar, l'ancien du Real Madrid a déjà pleinement convaincu Jean-Michel Aulas.

« Mariano est formidable. Il a démontré ce qu’il avait déjà démontré : un gros engagement physique, une volonté d’aller au bout … Il a failli marquer un but en allant contrer Subasic. Il a aussi cette faculté à jouer dans les petits espaces alors que tout le monde avait dit qu’il ne savait pas faire. Le foot peut démontrer une chose un jour et le lendemain son contraire. Pour Mariano, je remercie celui qui nous a dit à Madrid (Karim Benzema) que c’était le joueur qu’il fallait prendre à l’OL », a lancé, sur But FC, le président de l'OL, qui ne regrette donc pas d'avoir écouté les conseils de Benzema, son ancien joueur à Lyon, par rapport à Mariano. Et le bon match de Diaz face à Monaco, avec un but et deux poteaux, prouve que KB9 avait raison...