OL : Mendy au Real Madrid, c'est comme si c'était fait

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Il y a encore quelques semaines, les supporters et observateurs de l’Olympique Lyonnais étaient prêts à parier que c’est Tanguy Ndombele qui allait être le premier joueur à quitter le Rhône lors du mercato estival. L’ancien milieu d’Amiens est bien sur le départ, mais ce n’est clairement pas lui qui devrait faire ses valises en premier. Effectivement, Ferland Mendy est bien plus proche de la sortie puisque Marca annonce en ce début de semaine qu’il n’y a désormais plus que quelques détails à régler avant la signature de l’international tricolore au Real Madrid.

Les dirigeants madrilènes Juni Calafat et Jose Angel Sanchez étaient récemment à Lyon pour boucler l’opération. Une version confirmée par Bilel Ghazi, qui informe sur son compte Twitter que le dossier Ferland Mendy au Real Madrid est très avancé. Par ailleurs, Zinedine Zidane aimerait voir triple en s’offrant le défenseur de l’OL donc, mais également Eden Hazard et Lucas Jovic. L’énorme mercato du Real Madrid commence doucement à prendre forme et l’Olympique Lyonnais est en première ligne. Reste maintenant à voir quel sera le prix du transfert de Ferland Mendy. Ces dernières semaines, des sommes comprises entre 40 et 50 ME ont circulé.