OL : Memphis est « génial », les Pays-Bas disent merci à l’OL !

Buteur contre l’Allemagne en fin de semaine dernière, Memphis Depay a encore brillé avec les Pays-Bas à l’occasion du match amical face à la Belgique, mardi. En effet, l’attaquant de l’Olympique Lyonnais s’est encore montré important, délivrant une passe décisive pour Groeneveld en fin de match. Sélectionneur des Pays-Bas, Ronald Koeman a félicité l’ancien attaquant de Manchester United pour sa métamorphose. Surtout, l’ex-manager d’Everton est ravi de voir que Memphis parvient enfin à transposer en sélection ce qu’il réalise à Lyon depuis quelques temps.

« Il est génial, il devient un joueur de haut niveau. C'est génial, nous en avons besoin, surtout dans les positions offensives. Il montre cela à Lyon, où il a beaucoup progressé, et avec les Oranjes maintenant. Il sait qu'il est l'un des prénoms que j'écris chaque fois en premier à chaque composition. Il doit aussi être important en dehors du terrain. Il va très bien, il a beaucoup grandi. Il travaille avec ses coéquipiers. Beaucoup de gens ont une fausse idée de lui. Je lui ai parlé une fois lorsque nous voulions le faire venir de Man United à Everton et nous avons immédiatement eu une connexion. Il a la liberté ici, c'est ce dont il a besoin pour être le meilleur Memphis. Il peut le faire dans cette équipe » s’est enflammé le sélectionneur hollandais, qui a clairement fait de Depay son homme clé en attaque. Et cela lui donne raison, pour l’instant.