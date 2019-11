OL : Memphis Depay sera bien forfait pour Marseille-Lyon

Dans : OL.

Sorti sur blessure mardi soir à la mi-temps du match entre l'Olympique Lyonnais et Benfiace, Memphis Depay ne pourra pas joueur contre l'Olympique de Marseille dimanche soir au Vélodrome.

Jean-Michel Aulas l’avait reconnu après la victoire de l’OL contre Benfica en Ligue des champions, il était très pessimiste concernant la participation de Memphis Depay au choc de la prochaine journée de Ligue 1 contre Marseille. Et le président de l’Olympique Lyonnais avait bien senti les choses puisque selon L’Equipe, l’attaquant néerlandais souffre d’une lésion musculaire aux ischio-jambiers de la cuisse droite. Une blessure qui a été confirmée ces dernières heures par des examens réalisés à Lyon. Memphis Depay est donc d’ores et déjà forfait pour le choc face à l’OM, et il se pourrait que cette absence dépasse ce seul match.