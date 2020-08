OL : Memphis Depay se bouche les oreilles, vous pouvez l'attaquer

Dans : OL.

Memphis Depay est un joueur qui ne laisse pas indifférent. Mais face aux critiques qui lui tombent dessus, l'attaquant néerlandais a trouvé la solution.

Capitaine de l’Olympique Lyonnais, Memphis Depay sait que sa nomination n’a pas totalement fait l’unanimité au sein des supporters rhodaniens. Mais, l’attaquant international néerlandais a compris depuis bien longtemps que sa personnalité singulière ne ferait pas souvent l’unanimité, que ce soit à Manchester United, à Lyon ou même aux Pays-Bas. Alors, à une époque où les moindres faits et gestes des footballeurs sont décortiqués et donnent lieu parfois à des comportements haineux, Memphis Depay a trouvé la solution et elle est relativement simple, il trace sa route sans écouter les critiques. Un attitude qu’il a symbolisé dans sa célèbre célébration.

Interrogé par France-Football, Memphis avoue avoir tourné la page avec la vox populi et les réseaux sociaux. « J’ai arrêté de me battre contre ce que les gens pensent que je mérite ou sur la place que je dois occuper. Je me vois comme un très bon joueur, et tout ce qui existe à l’extérieur, c’est très simple, je ne peux pas le contrôler, même si j’aimerais ! On peut parler de différentes choses, football ou non, mais personne ne me voit dans ce vestiaire, personne ne sait l’impact que je peux y avoir. Je suis ici pour performer et être le meilleur que je peux. Je donne tout. Certains y voient du positif, d’autres du négatif, il faut juste s’éloigner de cela. Vous savez ce que je fais ? (Il imite sa célébration, les yeux fermés et les deux doigts dans les oreilles.) C’est une image mais c’est cela. C’est simple. En tout cas, ça l’est devenu. J’ai 26 ans. Avant, j’ai pu me poser des questions, notamment après mon passage à Manchester United et mes débuts en France. Beaucoup parlaient. Je n’ai rien à prouver, c’est juste une question de moi avec moi. Je suis en compétition avec moi-même. Je veux toujours être meilleur chaque saison, chaque année, chaque match. Dès que j’ai cette faim et cette motivation, j’ai cette capacité à m’améliorer. Et je vais devenir meilleur », annonce, dans l’hebdomadaire footballistique, l’attaquant néerlandais de l’Olympique Lyonnais. Et si vendredi contre la Juventus, Memphis Depay faisait taire encore plus les critiques…