OL : Memphis Depay, le Fabregas de Lyon ?

Dans : OL.

Auteur d'un match éblouissant à Strasbourg, Memphis Depay a redonné le sourire aux supporters de l'Olympique Lyonnais. Reste à confirmer pour l'attaquant néerlandais convoité par le Barça.

Nombreux étaient ceux qui se demandaient comment Memphis Depay allait réussir à se remettre de son transfert raté au FC Barcelone en toute fin de mercato. Et l’attaquant de Lyon a rapidement répondu puisque dimanche il a clairement contribué à la victoire de l’OL à la Meinau contre Strasbourg. Pour Memphis, le débat semble donc terminé, mais pas pour Nicolas Puydebois, l’ancien gardien de l’Olympique Lyonnais ne masquant pas son hésitation concernant l’international néerlandais. Dans l’émission Tant qu’il y aura des Gones, le consultant estime que Memphis Depay brille souvent dans les matchs faciles, mais jamais face aux adversaires plus sérieux de l’OL. Cependant Nicolas Puydebois pense que Rudi Garcia a peut-être trouvé la solution pour permettre à l’ancien mancunien d’enchaîner les bons matchs.

« Quand Memphis Depay est comme à Strasbourg dimanche, il fait fermer des bouches. C’est ce que j’attends de ce joueur. Néanmoins, il faut se calmer car il a fait trois passes décisives face à Strasbourg. Je l’attends face au PSG, contre l’OM, Monaco et les grandes équipes. Je veux qu’il soit régulier. S’il veut aller dans un grand club, cela passera par ses performances à l’Olympique Lyonnais. J’apprécie son repositionnement, car il peut prendre la profondeur et se retrouver devant le but, mais il peut aussi être le Fabregas de l’équipe d’Espagne quand il redescend dans le cœur du jeu. Cela permet aux ailiers de libérer des espaces pour les ailiers. Quand il joue comme ça, il est très intéressant pour l’OL », confie un Nicolas Puydebois, circonspect mais qui ne demande qu’à s’emballer concernant Memphis Depay.