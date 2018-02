OL : Memphis Depay fait saliver un grand d’Europe

Dans : OL, Serie A, Mercato.

Régulièrement aligné par Bruno Genesio à l’Olympique Lyonnais, Memphis Depay (23 ans) ne fait toujours pas l’unanimité.

Malgré quelques coups d’éclat, à l’image de son but contre le Paris Saint-Germain (2-1) le 21 janvier en championnat, l’attaquant néerlandais fait preuve d’une certaine irrégularité, notamment au niveau de l’état d’esprit. Mais cela ne l’empêche pas de garder une bonne cote sur le marché des transferts. Selon une information reprise par La Gazzetta dello Sport, le Milan AC et « beaucoup d’autres clubs » non cités s’intéresseraient à l’ancien joueur de Manchester United.

Le club milanais aurait effectivement suivi les performances de Memphis Depay ces derniers mois. Apparemment, les Rossoneri ont apprécié ce qu’ils ont vu même s'ils avaient recalé le Lyonnais par le passé. Reste à savoir ce qu’en pensera l’OL. Pour rappel, le propriétaire du Groupama Stadium avait déboursé 16 millions d’euros (hors bonus) pour son transfert en janvier 2017.