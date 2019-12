OL : Memphis Depay dans un grand club en fin de saison ? C'est sûr

Dans : OL.

Ce vendredi, l’Olympique Lyonnais a retrouvé le sourire en dominant largement Nîmes lors de la 17e journée de la Ligue 1 (4-0). Tout cela grâce à un Memphis Depay des grands soirs.

Ces derniers jours, le club rhodanien était plongé dans le doute. Après sa défaite contre le LOSC au Groupama Stadium (0-1), l’OL était au bord de la crise. Mais ça, c’était avant le déplacement à Nîmes. Si Lyon n’a pas tout bien fait aux Costières, la formation de Rudi Garcia a au moins profité des errements de la lanterne rouge gardoise. À onze contre neuf, après les expulsions de Valls (5e) et de Paquiez (40e), l’OL a déroulé avec des buts de Memphis Depay (16e sp, 64e), Aouar (71e) et Andersen (79e). Si toute l’équipe est à louer, le capitaine des Gones a particulièrement brillé à Nîmes.

Auteur d’un doublé pour son centième match sous le maillot lyonnais en L1, avec une belle panenka et une frappe lointaine, l'international néerlandais a donc confirmé son retour au top après sa blessure à la cuisse. Une très bonne nouvelle avant le match décisif contre Leipzig en Ligue des Champions mardi. Un rendez-vous important que l’attaquant de 25 ans espère ne pas manquer. Tout simplement parce qu’il jouera gros pour la suite de sa carrière. Car pour Nabil Djellit, Depay est désormais trop grand pour Lyon. « Memphis Depay est au dessus. Fin de saison, je le vois partir pour plus un grand club... Il n'a plus rien à faire là », a lancé le journaliste sur Twitter. Difficile de le contredire sachant qu’en 100 matchs de championnat avec l’OL, Memphis a marqué 43 buts et délivré 26 passes décisives. Des statistiques de top joueur européen.