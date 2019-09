OL : Memphis chauffe le PSG avant le choc

Dans : OL, Ligue 1, PSG.

Dans la rencontre phare du week-end, l’Olympique Lyonnais accueillera le PSG ce dimanche soir avec comme ambition de retrouver le chemin de la victoire, mais aussi de remporter un troisième match consécutif à la maison contre le champion de France. Ces deux dernières années, l’OL avait réussi à faire tomber Paris sur le score de 2-1, ce qui avait à chaque fois été un petit choc pour le championnat de France.

Avant la rencontre, Memphis Depay se sent visiblement d’humeur à taquiner son futur adversaire, puisque l’ailier lyonnais n’a pas hésité à ressortir une photo qui avait fait le buzz il y a un an, lorsqu’il avait mis sur les fesses Thilo Kehrer lors de cette rencontre. Si l’Allemand ne pourra pas se venger puisqu’il fait partie de la longue liste d’absents côté parisien, nul doute que le PSG voudra faire meilleure figure ce dimanche soir au Groupama Stadium. Et au passage faire taire Memphis Depay, que ce match a l’air visiblement d’inspirer.