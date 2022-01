OL : Mauvaise nouvelle pour Bosz, Favre fait son retour

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Un temps convoité par l’Olympique Lyonnais, Lucien Favre fait son retour sur le marché des entraîneurs disponibles. Rien de très rassurant pour le coach des Gones Peter Bosz, mis sous pression par son président Jean-Michel Aulas.

Peter Bosz connaît les conditions. Mécontent des résultats et du classement de l’Olympique Lyonnais en Ligue 1, le président Jean-Michel Aulas a prévu de faire le point à la fin du mois de février. A ce moment de la saison, si l’équipe ne s’est pas suffisamment rapprochée du podium, l’entraîneur néerlandais s’exposera à un licenciement. La menace est d’autant plus sérieuse sachant que son supérieur a publiquement cité le nom de Laurent Blanc comme possible successeur. Et voici qu’un deuxième potentiel candidat fait son apparition.

Peter Bosz mdr mais dans quel bourbier tu t’es engagé mon pote… — ActuGones (@ActuGones) January 26, 2022

On parle de Lucien Favre, qui avait dû refuser l’offre de l’Olympique Lyonnais en 2015. « Ma situation avec Mönchengladbach à ce moment-là était un peu compliquée, parce que j'étais encore sous contrat avec le club, même si je n'étais plus entraîneur, a expliqué l’ancien coach de l’OGC Nice au journal L’Equipe. Et c'était encore un peu tôt pour moi. Mais j'avais eu un très bon feeling avec le président. » Quelques années plus tard, Jean-Michel Aulas pourrait bien s’en souvenir maintenant que Lucien Favre, après quelques mois d’inactivité, se remet sur le marché.

« Il faut voir s'il y a un manque. Là, ça commence à me manquer un peu, a avoué le Suisse. Je travaille dans mon bureau, je bouge un peu, mais je sens que ça commence à revenir. Quand je vois le ballon dans le jardin, ça me démange, je jongle, je fais des trucs comme quand j'étais joueur. » Attiré par le terrain, Lucien Favre n’écarte aucune piste, et surtout pas la Ligue 1 qu’il connaît bien. « C'est une possibilité, mais l'Europe est grande », a répondu le coach libre de tout contrat, dont le nom risque d’animer pas mal de rumeurs, notamment du côté de Lyon.