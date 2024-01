OL ‍: Matic s’éloigne brutalement de Lyon

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Le Stade Rennais ne rigole pas avec Nemanja Matic, et n'ouvre pas du tout la porte à un transfert, surtout à un club de Ligue 1. L'offre de l'OL risque de rester lettre morte.

Malgré le forcing énorme effectué par l’Olympique Lyonnais pour récupérer l’international serbe, le projet de recrutement du joueur actuellement sous contrat avec le Stade Rennais est en train de tomber à l’eau. Ce jeudi, au lendemain du départ de l’ancien joueur de Manchester United qui a vidé son casier et a quitté la Bretagne sans se retourner, le Stade Rennais a publié un communiqué très offensif. Il n’est pas question pour la formation « Rouge et Noir » de se laisser marcher dessus par Nemanja Matic, qui compte bien forcer son départ. La preuve, il a trouvé un accord avec l’OL pour son arrivée dès ce mois de janvier, avec un salaire amélioré et des dispositions familiales qui lui conviennent mieux, comme une école internationale pour ses enfants. Ajoutez à cela une offre à hauteur de 5 millions d’euros pour convaincre Rennes de lâcher un joueur qui est parti au clash, et l’OL était persuadé de tenir son futur taulier du milieu de terrain.

Rennes ferme jusqu'au bout ?

Dossier Matic : la situation s’est tendue, le communiqué du SRFC est offensif et dénonce le comportement du joueur serbe. L’actionnaire aurait mis son veto à un transfert pour un club rival de Rennes, en l’occurrence Lyon, ce qui éloigne Matic de l’OL. Malgré un accord trouvé la — Florent Gautreau (@FlorentGautreau) January 11, 2024

Mais selon Florian Gautreau, qui suit ce dossier de près, la fermeté du Stade Rennais n’est pas que de façade. Propriétaire du club et parmi les plus grandes fortunes au monde, François-Henri Pinault ne compte pas se laisser marcher sur les pieds. « L’actionnaire aurait mis son veto à un transfert pour un club rival de Rennes, en l’occurrence Lyon, ce qui éloigne Matic de l’OL », a livré le journaliste de RMC, pour qui Matic attend patiemment que ce dossier se décante depuis son domicile à Londres. Mais la déception pourrait être grande pour le Serbe, si les patrons rennais n’ouvrent pas la porte à un départ dans les prochains jours. Surtout que le club breton, dans son communiqué, à sommer Matic de revenir et de venir s’expliquer sur son comportement.