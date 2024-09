OL ‍: Matic répond cash aux rumeurs de départ

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

La presse anglaise a annoncé la volonté de Nemanja Matic de revenir en Premier League alors que son passage en France est mitigé. Le joueur de l'OL a répondu.

Arrivé pour apporter son expérience et sa maitrise du tempo au milieu de terrain, Nemanja Matic a eu un impact immédiat dans la remontée de l’OL la saison dernière. Toujours titulaire, le Serbe est moins convaincant, et les années qui passent qui lui permettent d’avoir de l’expérience, ont du mal à compenser son manque de vitesse et de rythme sur certaines actions. Lyon souffre clairement dans le jeu offensif, et le milieu de terrain ne donne en tout cas pas totalement satisfaction. Ce lundi, le Daily Mirror a entretenu ce malaise en annonçant que l’ancien joueur de Chelsea et de Manchester United avait la volonté ferme de quitter l’OL dès le mois de janvier pour tenter une dernière expérience en Premier League, où il se sent plus à l’aise qu’en France, lui qui avait déjà décampé de Rennes au bout de six mois.

Les supporters lyonnais n'ont aucun doute

Une information qui est visiblement arrivée aux oreilles de Nemanja Matic en personne puisque le Serbe a pris ses réseaux sociaux pour envoyer une seule photo, celle du Groupama Stadium sous le soleil, avec le pelouse bien mise en avant depuis les tribunes. Pas d’explication avec ce post dont le timing ne laisse pas beaucoup de doute. Le coeur en émoji qui accompagne ce message laisse entendre que son amour pour l’OL est toujours intact et qu’il n’entend pas partir. Pour beaucoup de supporters lyonnais qui ont réagi, c’est un vif démenti à la rumeur d’un départ, et l’affichage de son intention de continuer l’aventure. Le Serbe le sait également, il a encore un an et demi de contrat avec l’OL, et il lui sera difficile de retrouver des conditions avantageuses à 36 ans. Pierre Sage compte en tout cas sur lui, et son transfert n’est pas prévu pour cet hiver, sauf si Matic décidait de claquer la porte.