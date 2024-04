OL ‍: Matic joue les mains dans la poche, un consultant l'allume

Dans : OL.

Par Corentin Facy

L’hiver dernier, l’OL a employé les grands moyens pour convaincre le Stade Rennais de lui vendre Nemanja Matic, lequel était une priorité aux yeux de Pierre Sage, de David Friio et de John Textor.

L’état-major de l’Olympique Lyonnais a réussi à recruter Nemanja Matic après de longues semaines de discussions avec le Stade Rennais et globalement, les premiers pas de l’international serbe dans la capitale des Gaules sont réussis. Sa venue coïncide avec l’amélioration des résultats de l’OL et sa présence dans le milieu de terrain a stabilisé une équipe qui encaissait beaucoup de buts lors de la première partie de saison. Néanmoins, l’ancien joueur de Chelsea et de l’AS Roma a parfois une attitude un brin nonchalante qui ne colle pas du tout avec son expérience, son leadership et son standing.

Au micro de l’After Foot sur RMC, Walid Acherchour a souligné l’importance prise par Nemanja Matic depuis son arrivée à l’Olympique Lyonnais. En revanche, le consultant attend plus de régularité de la part de l’international serbe, décevant contre Valenciennes en Coupe de France cette semaine et intermittent face à Nantes ce dimanche soir dans un stade de la Beaujoire à huis clos. « Moi, j’étais un grand défenseur de Nemanja Matic à Rennes. Autant il a fait un très bon démarrage avec l’Olympique Lyonnais, mais je trouve que sa semaine est très moyenne. Selon moi, c’est la pierre angulaire de cette équipe » indique celui qui intervient sur RMC et Winamax, avant de poursuivre.

Walid Acherchour est exigeant avec Matic

« Quand il est moins bien, cette équipe est vraiment moyenne. Heureusement que ça gagne contre Valenciennes car sur ce match, il joue les mains dans la poche, très nonchalant et il était passé à côté. Cela ne me dérange pas qu’il ne défende pas car c’est son style, et Caqueret ou Tolisso doivent effectuer ce travail pour compenser. Mais dans ses intensités de passe, sur les 30 premières minutes contre Nantes, je l’ai trouvé très en dedans. En fin de match quand Cherki est rentré, Matic a joué un peu plus haut, il a été meilleur et a trouvé de belles passes cachées. Semaine moyenne, mais Matic reste très important pour cette équipe lyonnaise » a livré Walid Acherchour, conscient de l’apport de Nemanja Matic à l’OL mais qui en attend encore davantage de la part de l’international serbe, que ce soit dans la régularité, dans les efforts défensifs et même dans l’élaboration du jeu des Gones.