OL : Mariano ne dira jamais non au Real et il ne s'en cache pas

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Liga.

Arrivé cet été en provenance du Real Madrid au mercato, Mariano Diaz réalise une saison exceptionnelle à l’Olympique Lyonnais.

Auteur de 13 buts en Ligue 1 depuis le début du championnat, le buteur rhodanien risque d’être convoité cet été. Interrogé par Movistar, le n°9 de l’OL s’est exprimé au sujet d’un éventuel retour au Real Madrid. Si cela n’est évidemment pas à l’ordre du jour, l’attaquant dominicain a prévenu tout le monde : « jamais » il ne fermera la porte aux Merengues. Cela ne devrait pas rassurer les supporters de l’OL…

« Un retour au Real Madrid ? Je ne l’ai pas prévu. Je suis à Lyon, c’est l’équipe qui me voulait depuis le début de l’été, je suis très content. Mon départ, c’est quelque chose que nous avons décidé avec le club et Zinedine Zidane. Le plus important était de trouver du temps de jeu. Mais jamais je ne fermerai la porte au Real Madrid » a prévenu l’attaquant de l’Olympique Lyonnais, toujours très attaché à l’actuel 4e de Liga. Bien-sûr, Mariano Diaz va poursuivre sa carrière dans la capitale des Gaules la saison prochaine, malgré son attachement pour le Real Madrid. À moins que Zinedine Zidane, et cela semble aujourd’hui improbable, le rappelle plus tôt que prévu.