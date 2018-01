OL : Mariano blessé, un point mercato en approche

Dans : OL, Mercato.

Ce jeudi soir, l’Olympique Lyonnais retrouvera Lyon après son très court mais apprécié stage à Murcie, dans des conditions idéales pour reprendre en douceur mais avec sérieux.

Présent sur place, Mariano Diaz n’a toutefois pas pu prendre part à cette reprise, en raison d’une hernie qui l’empêchera de retrouver les terrains en ce début de mois de janvier. Une blessure à surveiller, tant elle peut parfois mettre du temps à être totalement soignée. L’OL, bien conscient du caractère précieux de l’ancien madrilène, va surveiller ça de près. Cette blessure qui coïncide avec la question que se pose les décideurs lyonnais pour recruter un attaquant, va-t-elle lancer le mercato de l’OL ? Bruno Genesio y a répondu dans Le Progrès.

« Je referai le point avec le président à Lyon, mais je ne pense pas qu’on recrutera. On a des jeunes qui travaillent bien, et je sais que Maxwel (Cornet) et Memphis peuvent aussi jouer à ce poste, tout comme Bertrand (Traoré) sur qui on devrait compter pour la venue du PSG (21 janvier) », a fait savoir l’entraineur lyonnais, qui doit faire le point avec son président à la veille du match de Coupe de France face à Nancy. En attendant, la cellule de recrutement a lancé quelques recherches, pour parer à toute éventualité. Car pour les prochains matchs, sans Mariano Diaz et Bertrand Traoré, l’attaque lyonnaise n’aura pas aussi fière allure qu’en première partie de saison.