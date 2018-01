OL : Mariano à Lyon plutôt qu'à l'OM, cet agent attaque !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, OM.

Lors du dernier mercato d'été, alors que l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille étaient en quête d'un attaquant, Jean-Michel Aulas avait rapidement scellé un accord avec le Real Madrid afin de faire venir Mariano Diaz pour 8ME. Un joueur que les dirigeants marseillais avaient également à l'oeil. De son côté, l'OM a mis plus de temps avant de s'offrir à l'ultime seconde Kostas Mitroglou pour 15ME. Forcément, quand on compare les performances des deux attaquants six mois plus tard, on peut dire que l'Olympique Lyonnais a fait le bon choix.

Répondant au Phocéen, Yann Le Mée, agent de plusieurs joueurs de Ligue 1, a bien du mal à comprendre comment l'Olympique de Marseille s'est ainsi raté. « Je regrette que l’OM n’ait pas concrétisé le dossier Carlos Bacca qui a finalement été prêté à Villarreal et qui tourne bien là-bas. Ils ont opté pour Mitroglou, c’est dommage. Je regrette aussi le manque de prise de risque sur le dossier Mariano, qui a finalement atterri à Lyon pour 8 millions d’euros. Il marque but sur but et va sûrement intégrer la sélection espagnole. Bien sûr, c’était un pari, mais il valait la peine car sa valeur va grimper énormément », constate Yann Le Mée, qui regrette visiblement cette frilosité de l'OM.