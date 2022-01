OL : Marcelo refuse le transfert que Lyon avait accepté !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Ejecté du groupe professionnel par Peter Bosz, Marcelo n'a pas l'intention de faire des cadeaux à Lyon. Le défenseur brésilien a refusé une offre qui avait été validée par l'OL.

Envoyé avec la réserve de l’Olympique Lyonnais depuis le début de saison ou presque, Marcelo ne semble pas s’offusquer de cette situation. Il est vrai que le défenseur brésilien a été prolongé jusqu’en 2023 l’an dernier et que son confortable salaire à l’OL peut le rendre philosophe. Peter Bosz n’ayant nullement l’intention de lever la sanction contre le joueur de 34 ans, ce qui pourrait être interprété comme une faiblesse de sa part, Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot ont tenté de trouver une porte de sortie au défenseur arrivé en 2017 de Beskitas pour 7 millions d’euros. Et les dirigeants rhodaniens pensaient bien avoir une offre intéressante pour Marcelo, le club stambouliote du Fatih Karagümrük Spor souhaitant recruter le joueur lyonnais en trouvant une formule à même d’être acceptée par tout le monde. Les négociations entre les deux clubs se sont concrétisées puisque la proposition venue de Turquie avait été validée par JMA.

Marcelo refuse la Turquie après Lyon

L’Olympique Lyonnais informe qu'en accord entre les parties prenantes de la Direction sportive et son entraîneur Peter Bosz, il a été décidé que son joueur Marcelo prendrait part à compter de ce jour aux séances d’entraînements du groupe PRO 2.https://t.co/oBxqa26ykc — Olympique Lyonnais (@OL) August 17, 2021

Cependant, dans ce dossier, il faut aussi compter avec Marcelo, l’expérimenté défenseur pouvant refuser ou pas de partir durant ce mercato d’hiver, comme il l’avait fait l’été dernier. Et RMC l’annonce ce samedi, après avoir pris connaissance de cette proposition venue d’Istanbul et acceptée par l’Olympique Lyonnais, Marcelo a fait savoir à Vincent Ponsot et Jean-Michel Aulas qu’il refusait de partir pour le Fatih Karagümrük Spor. Le Brésilien préfère continuer sa route à Lyon avec la réserve de l’OL, l’hypothèse même que Marcelo aille au bout de son contrat n’étant pas à repousser, son salaire lyonnais étant impossible à envisager ailleurs que dans la capitale des Gaules. Pour les dirigeants rhodaniens, l'épine Marcelo reste donc dans le pied.