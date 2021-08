OL : Marcelo promet de tout déballer, ça va barder

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Ejecté de l’équipe première de l’Olympique Lyonnais, Marcelo se dirige vers la sortie, même s’il faut que juridiquement un accord soit trouvé pour acté cette séparation qui semble inévitable.

Selon les informations communiquées par le club lyonnais lui-même, le défenseur brésilien a totalement manqué de respect à l’institution et n’a pas agi pour le bien du club, ce qui n’était pas une première pour lui. Bien évidemment, Marcelo a une autre version et il a profité des réseaux sociaux pour immédiatement faire savoir qu’il ne laisserait pas passer cette attaque de la part de son club. Dans un message adressé à ses suiveurs, l’ancien de Besiktas s’est principalement adressé aux supporters pour faire comprendre qu’il dirait prochainement la vérité sur toute cette histoire. Mais selon lui, les reproches de l’OL sont déjà infondés.

« Chers amis, supporters de l’OL et du monde entier. Pendant toute ma carrière, j’ai travaillé dur pour donner le meilleur de moi-même sur le terrain pour les clubs avec qui j’ai eu la chance d’évoluer. Loyauté, travail et caractère sont les caractéristiques que je met en avant et auxquelles je me suis toujours attaché. Je suis dans ma cinquième saison ici à Lyon. Malheureusement, aujourd’hui je vois sur internet que le club dit à tout le monde que je quitte le club pour une autre raison. Ce n’est pas vrai. Bientôt, je vais prendre la parole et vous dire ce qu’il en est réellement. Nous avons de la chance d’avoir ce moyen de communication qui va nous permettre de clarifier les choses avec transparence », a livré Marcelo, qui refuse d’en dire trop avant d’avoir réglé sa situation. En attendant, les deux camps vont devoir trouver un accord, et peut-être aussi se dire qu’il serait mieux d’éviter le déballage public d’un côté comme de l’autre.