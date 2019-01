OL : Marcelo pas poussé vers la touche pour une simple raison ?

Dans : OL, Ligue 1.

Marcelo ne cache pas son attachement à Lyon, où il s'est installé avec sa famille en 2017, après sa signature en provenance du Besiktas, et il a pris une vraie importance dans le vestiaire rhodanien au point même de devenir le vice-capitaine de l'Olympique Lyonnais. Mais sur le terrain, le défenseur central brésilien est clairement moins à la fête, sa lenteur étant souvent pointée du doigt. Alors au moment où le calendrier de l'OL va devenir bouillant, certains estiment que Bruno Genesio devrait peut-être mettre Marcelo un peu au repos.

Interrogé sur le cas du défenseur brésilien, François Clerc explique que ce dernier apporte probablement beaucoup à l'équipe rhodanienne qu'un simple défenseur. « Marcelo est certainement un joueur important sur le terrain et en dehors, en tant que vice-capitaine. Pour lui, vu son gabarit, c'est plus compliqué d'aller sur le côté, c'est un peu le même problème que Neven Subotic à Saint-Étienne. Il est dépendant, aussi, des autres : à un moment, cette saison, Lyon était souvent coupé en deux », constate l'ancien joueur de l'OL et de l'ASSE. Reste à savoir si l'entraîneur lyonnais changera ses plans défensifs juste pour permettre à Marcelo de rester dans sa zone de confort technique. Rien n'est moins sûr.