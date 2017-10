OL : Avec le retour de Marcelo, fin des galères en défense ?

Dans : OL, Europa League.

De retour dans le groupe de Lyon après avoir été suspendu pour la rencontre contre l’AS Monaco, Marcelo sera bien évidemment titulaire contre Everton jeudi en Europa League.

Recruté cet été en provenance de Besiktas, le géant brésilien s’est rapidement imposé comme le patron de la défense de l’Olympique Lyonnais. Reste à voir avec qui le joueur exclu à Angers sera associé en Angleterre jeudi. Mouctar Diakhaby ou Mapou Yanga-Mbiwa, en l’absence de Jérémy Morel ? Le doute persiste selon Le Progrès, d'autant que le prometteur Dylan Mboumbouni a également été convoqué dans le groupe par Bruno Génésio.

Peu importe les hommes, il faudra retrouver une solidité défensive à Goodison Park. Et pour cela, il faudra que l’équilibre de l’équipe soit meilleur selon le coach de l’OL. « J’espère que notre instabilité défensive va s’estomper. Contre Monaco, on a encore pêché dans les phases de transition. Après, notre équipe attaque beaucoup aussi. On a quasiment quatre attaquants plus Tanguy Ndombele qui se porte vers l’avant, donc ça fait beaucoup. Cela nous permet de créer des décalages, de poser des problèmes à l’adversaire. Mais en contrepartie, on peut être mis en danger sur nos pertes de balle. Il faut donc travailler là-dessus » a expliqué Bruno Génésio dans le quotidien rhodanien. L’équipe lyonnaise a plutôt intérêt à se montrer davantage solide que lors des derniers matchs si elle veut rester en vie dans son groupe de Ligue Europa…