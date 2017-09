OL : Marçal prend son pied dans « un club de géant »

Dans : OL, Ligue 1.

Recruté pour 5ME cet été, Fernando Marçal revient enfin en forme physiquement après une blessure musculaire contractée il y a quelques semaines.

Titulaire face au PSG puis contre Dijon, Ferland Mendy pourrait ainsi être remplaçant face à l’Atalanta en Europa League au profit du Brésilien. « Je me sens bien. Je suis à 100% désormais. C’est un choix de me mettre au repos ce week-end même si j’avais les capacités de jouer » a confié l'ex-Guinguampais sur OLTV. Plutôt bon en début de saison, Fernando Marçal est également revenu sur son intégration réussie dans le Rhône.

« Tout va pour le mieux ici. On se sent bien que ce soit ma famille qui est très heureuse d’être dans la ville et moi-même. Je suis dans un club géant où beaucoup de personnes aimeraient être à ma place. Je n’ai pas encore eu le loisir de découvrir Lyon. Ma femme me dit que c’est une belle ville. On enchaîne les matchs et quand je ne suis pas à l’entraînement, je me repose » a lancé l’ancien joueur du Benfica Lisbonne, qui a disputé cinq rencontres toutes compétitions confondues depuis le début de la saison sous les ordres de Bruno Génésio.