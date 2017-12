OL : Marçal a un rival dans le vestiaire et il adore ça !

Dans : OL, Ligue 1.

Arrivé l'été dernier dans la peau d'un titulaire à l'Olympique Lyonnais, Fernando Marçal doit cependant composer avec la concurrence de Ferland Mendy. Ce qui n'est pas un problème, bien au contraire.

Première recrue du mercato estival de l'OL, Fernando Marçal a connu des débuts mitigés. Titulaire en début de saison, l'ancien Guingampais a ensuite été doublé par Mendy en septembre avant de retrouver un rôle central depuis le mois d'octobre. Au final, le Brésilien a bien plus joué que son concurrent, avec 1 372 minutes de jeu toutes compétitions confondues contre 936 pour Mendy. Grâce à ses bonnes prestations, et notamment ses deux passes décisives contre Troyes et Metz en Ligue 1, le latéral de 28 ans a donc pris le dessus sur le jeune gaucher de 22 ans dans l'esprit de Bruno Genesio. Mais il sait que rien n'est jamais figé pour autant.

« Franchement, cette concurrence, c’est plutôt une bonne chose. Elle est nécessaire dans un club comme l’OL et pas seulement pour les latéraux, mais pour tous les postes. Et puis cela permet de toujours se surpasser, de tirer le maximum de son potentiel. C’est sain, car cela porte ses fruits au niveau des résultats de l’équipe. Une trace à l’OL ? Je veux laisser l’image d’un joueur qui travaille énormément, qui donne tout à chaque fois. Je vous ai parlé des messages que je reçois de supporters de Guingamp, j’aimerais recevoir les mêmes de Lyonnais. Être respecté, c’est quelque chose d’important. Humainement, j’espère qu’on dira que je suis quelqu’un de joyeux et sympathique », a lancé, sur le site Olympique et Lyonnais, Marçal, qui doit encore améliorer quelques points faibles, comme « l'agilité », pour franchir un cap à Lyon. Et la concurrence de Mendy va donc l'aider dans cette quête de perfection.