OL : Manchester United lâche définitivement Fekir au mercato

En quête d’un renfort en attaque, Manchester United a été associé à Nabil Fekir lors des dernières semaines.

Egalement annoncé du côté de Liverpool, l’international français ne devrait néanmoins pas rejoindre l’équipe de José Mourinho cet été, selon les informations obtenues par le Manchester Evening News. En effet, le média local croit savoir que les dirigeants des Red Devils ont été refroidis par les exigences financières de l’OL et par les récentes déclarations de Jean-Michel Aulas, lequel a confié qu’il souhaitait garder son capitaine.

Reste désormais à savoir si Nabil Fekir a tout de même un avenir en Premier League, et notamment à Liverpool. Pour rappel, les Reds avaient été proches de s’offrir le meneur de jeu de l’Equipe de France il y a quelques semaines, avant qu’un désaccord financier ne mette tout par terre. Outre Manchester United et Liverpool, le Real et le Barça ont également été associés à Nabil Fekir depuis le début du mercato. Mais on imagine assez mal l’un des deux géants espagnols casser sa tirelire pour le gaucher de l’OL. Les portes se referment unes par unes pour celui qui a de plus en plus de chance de poursuivre sa carrière dans la capitale des Gaules la saison prochaine…