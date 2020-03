OL : Man United prêt à subitement renoncer à Dembélé ?

Dans : OL.

Ces dernières semaines, Moussa Dembélé est régulièrement cité par la presse britannique pour renforcer l’attaque de Manchester United au mercato.

Il faut dire que le profil de l’attaquant de l’Olympique Lyonnais a tout pour plaire Outre-Manche, bien que ses prestations en Ligue des Champions fassent encore l’objet de quelques doutes. Il y a trois jours, l’Evening Standard indiquait dans ses colonnes que Manchester United allait disposer de 250 ME pour recruter l’été prochain, et que Moussa Dembélé faisait partie de la short-list du club en attaque, en compagnie du très efficace Timo Werner, qui cartonne cette saison sous les couleurs du RB Leipzig. Mais selon les informations récoltées par le Daily Express en cette fin de semaine, Moussa Dembélé n’est pas une priorité absolue des Red Devils.

Et pour cause, le média britannique affirme que Manchester United ne fera pas n’importe quoi au poste d’avant-centre lors du prochain mercato. Car en plus d'avoir Anthony Martial et Marcus Rashford dans ses rangs, l’actuel cinquième de Premier League peut également compter sur Odion Ighalo. Peu utilisé depuis son arrivée à Manchester United en janvier dernier en provenance de Chine, l’international nigérian a parfaitement saisi sa chance en FA Cup jeudi soir en inscrivant un très beau doublé face à l’équipe de Wayne Rooney, à savoir Derby County. Ce doublé de l’ancien attaquant chevronné de Watford pousserait les dirigeants de Manchester United à s’interroger sur la possibilité de recruter définitivement Ighalo à l’issue de la saison, ce qui refermerait presque automatiquement le dossier Moussa Dembélé. Voilà qui ferait en tout cas les affaires de Chelsea, l’autre club de Premier League systématiquement associé au buteur de l’Olympique Lyonnais depuis le mercato hivernal.