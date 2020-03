OL : 250 ME en poche, MU ne lâche pas Dembélé

Dans : OL.

Auteur de son 16e but de la saison en Ligue 1 face à Saint-Etienne dimanche soir (2-0), Moussa Dembélé fait toujours autant parler de lui en Angleterre.

Et pour cause, le profil de l’attaquant de l’Olympique Lyonnais plaît aux cadors britanniques dans l’optique du mercato estival. Chelsea et Manchester United sont régulièrement associés à Moussa Dembélé et en ce début de semaine, c’est l’Evening Standard qui a remis une pièce dans la machine. Cette fois, c’est l’intérêt de Manchester United qui est évoqué pour Moussa Dembélé. Mais le média apporte quelques précisions sur la stratégie et les plans des Red Devils lors du prochain mercato. Selon le site britannique, Manchester United a l’intention de frapper très fort sur le marché des transferts, avec une enveloppe XXL de 250 ME à dépenser durant l’été.

Et parmi les cibles offensives du club mancunien, Moussa Dembélé figure bel et bien en très bonne position selon l’Evening Standard. L’attaquant de l’OL n’est toutefois pas le seul buteur pisté par Manchester United car Ole Gunnar Solskjaer apprécie également le profil, bien différent, de Timo Werner. Particulièrement performant avec le RB Leipzig cette saison, l’international allemand risque en revanche de coûter encore plus cher que Moussa Dembélé. D’autant qu’en parallèle, des clubs comme Liverpool ou encore le Real Madrid le draguent. Le mercato de Manchester United s’annonce en tout cas très explosif, et cela pourrait bien faire les affaires de Jean-Michel Aulas, lequel sait pertinemment qu’il sera compliqué pour ne pas dire impossible de convaincre Moussa Dembélé de rester un an supplémentaire. Et qui tentera donc de récupérer la somme d’argent la plus importante pour le transfert de l’ancien buteur du Celtic Glasgow, recruté pour seulement 22 ME il y a un an et demi en provenance de l’Ecosse…