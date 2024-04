OL ‍: Malick Fofana étincelant, il a un seul gros défaut

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Au mois de janvier, l’OL n’a pas hésité à payer plus de 15 millions d’euros pour recruter Malick Fofana, auteur de son premier but en Ligue 1 dimanche sur la pelouse de Nantes.

Considéré comme l’un des joueurs les plus talentueux du championnat belge, Malick Fofana a fait l’objet d’un transfert estimé à 17 millions d’euros lors du mercato hivernal. Malgré une féroce concurrence, l’Olympique Lyonnais a raflé la mise et a mis la main sur un joueur au talent rare. Pour l’instant, Pierre Sage le préserve et se contente de le faire entrer en cours de match. Mais à n’en pas douter, Malick Fofana sera amené dans les semaines et les mois à venir à s’imposer comme un titulaire dans la capitale des Gaules. Cela ne fait aucun doute pour le journaliste Raphaël Vantard, qui s’est exprimé au sujet de l’attaquant belge de l’OL dans l’émission ‘Tant qu’il y aura des Gones’ sur Olympique et Lyonnais. Selon le journaliste de RTL, Malick Fofana a tout pour devenir un futur grand joueur, mais il a pour l’instant un très gros défaut. Le suiveur assidu de l’OL estime que le natif de Aalst n’a pas la capacité physique de démarrer un match et de tenir 90 minutes, d’où cette gestion très prudente de Pierre Sage.

Nuamah + Fofana, le combo parfait

« J’ai trouvé intéressante les entrées de Cherki et de Fofana contre Nantes, mais surtout celle de Fofana, il ne faut pas la négliger. Je trouve que c’est un joueur assez discret dans sa manière de rentrer sur le terrain, il est moins scruté que Cherki. Mais dans sa prise de balle, dans son but, il fait une superbe entrée. Physiquement, il n’a pas la caisse pour faire un match entier au contraire de Nuamah qui est très impressionnant, il défend beaucoup, il n’est pas avare d’efforts. Techniquement, il a énormément de déchet mais il rend fou les défenseurs mentalement. Derrière, quand tu as un Fofana qui entre, tu as un nouveau logiciel à intégrer pour les défenseurs car c’est un joueur complètement différent » a lancé Raphaël Vantard, qui attend beaucoup de Malick Fofana mais qui estime que les supporters de l’OL doivent être très patients avec leur jeune attaquant, à l’instar de Pierre Sage. Une chose est certaine, la hype n’est pas retombée après le match à Nantes, bien au contraire.