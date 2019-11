OL : Mal-aimé, il veut fuir Lyon au mercato

Dans : OL.

Depuis le 23 octobre dernier, la situation est très tendue entre Marcelo et les fans de l’Olympique Lyonnais. Le divorce semble d’ores et déjà consommé…

Son altercation avec des supporters à Lisbonne avant le match contre Benfica en Ligue des Champions lui a été fatale. Depuis cet épisode, le Brésilien de l’OL est systématiquement sifflé par les Bad-Gones. Assurément, son avenir à l’Olympique Lyonnais touche à sa fin, d’autant que le nouvel entraîneur Rudi Garcia a installé Joachim Andersen au côté de Jason Denayer en défense centrale. Reste maintenant à voir à quel moment le club rhodanien et Marcelo prendront la décision de se séparer. Cet hiver ? Cela semble peu probable, d’autant qu’il y a de bonnes chances pour que Lyon se qualifie en huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

En revanche, un départ l’été prochain ne serait pas étonnant pour Marcelo, en fin de contrat en 2021. Et selon les informations récoltées par le média turc Hurriyet, le défenseur de 32 ans aimerait signer son come-back en Turquie. Besiktas, son ancien club, est notamment cité. Un retour qui emballerait notamment sa famille, visiblement plus heureuse en Turquie que dans la capitale des Gaules. Il sera désormais intéressant de voir quelle sera l’attitude adoptée par Jean-Michel Aulas et par Juninho lors du prochain mercato hivernal. Recruté pour 7 ME en 2017, Marcelo ne sera certainement pas vendu s’il n’est pas numériquement remplacé.