OL : Lyon volé d'un penalty, ça ne fait plus scandale

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais est tombé de haut contre Auxerre, les joueurs rhodaniens ayant un incroyable trou d'air de trois minutes à l'Abbé-Deschamps. Mais en fin de match, l'OL a probablement été privé d'un penalty pour une raison difficile à comprendre, mais que Lyon n'a pas cherché à contester.

Du côté de l’Olympique Lyonnais, et notamment de Franck Passi, personne n’a contesté le résultat final du match de vendredi soir contre l’AJ Auxerre. Même si cette défaite face à une formation qui tente de sauver sa place en Ligue 1 a des effets désastreux pour le club de John Textor, pour qui la qualification européenne via le Championnat s’est probablement envolée en Bourgogne, le scénario de cette rencontre a été clair. Alors que Rayan Cherki et ses coéquipiers pensaient avoir pris le contrôle du match, tout s’est écroulé en début de seconde période dans une séquence désastreuse. Auxerre n’a donc rien volé avec cette victoire, mais du côté de l’OL on peut tout de même regretter qu’en fin de rencontre un penalty n’ait pas été accordé par Jérôme Brisard suite à une faute sur Maxence Caqueret. Dans son édito pour le quotidien sportif, Vincent Duluc s’étonne de cette non-décision.

Caqueret n'a pas été truqueur, l'OL privé d'un peno

Revenant sur ce fait de match, intervenu à la 85e minute, l’expérimenté journaliste estime que l’arbitre et la VAR ont déraillé, et cela sans aucune raison réellement valable. « L’OL est à peine sorti de son marasme collectif et offensif lorsque Caqueret aurait pu obtenir un penalty lorsque Isaak Touré lui a pris le pied, et ce serait une drôle de raison, pour le VAR, de ne pas retenir la faute sous prétexte que le Lyonnais a essayé de continuer à jouer le ballon au lieu de tomber : dans une autre zone du terrain, l'arbitre serait revenu à la faute », fait remarquer Vincent Duluc, qui estime cependant que l’Olympique Lyonnais n’a pas réellement montré qu’il voulait se révolter face à un scénario qui a laissé les supporters de l’OL sans voix. En attendant, le net regain de forme vu ces dernières semaines du côté de Lyon est déjà à conjuguer au passé.