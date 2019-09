OL : Lyon va se balader en C1, il n’a aucun doute

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Ce mardi soir, l’Olympique Lyonnais entame sa campagne de Ligue des Champions avec la réception du Zénith Saint-Pétersbourg au Groupama Stadium. Un premier choc dans une poule très homogène avec également Leipzig et Benfica, où aucun réel favori ne se dégage. C’est précisément car il n’y a aucun poids lourd dans cette poule que l’Olympique Lyonnais croit plus que jamais en ses chances de terminer premier, comme l’a indiqué un Maxwel Cornet certain des forces rhodaniennes à quelques heures de ce premier rendez-vous face aux Russes.

« De belles affiches avec de belles équipes. Après c'est prenable. Sans manquer de respect, je pense qu’on terminera en tête du groupe. Ensuite, je vois bien Leipzig nous accompagner en huitièmes de finale. Pour la troisième place du groupe, je pense que le Zénith est mieux armé que le Benfica pour être reversé en Europa League. En tant que compétiteur, on a toujours envie de gagner et on fera tout pour finir premiers » a prédit l’ancien attaquant du FC Metz sur le site officiel des Gones. Reste maintenant à voir si cette prédiction va se vérifier. C’est tout le mal que l’on peut souhaiter aux hommes de Sylvinho, en difficulté en Ligue 1 ces dernières semaines et qui espèrent se relancer grâce à l’Europe.