OL : Lyon un club à la dérive ? Il accuse et donne des noms

L'OL n'a pas gagné le premier de ses deux matchs décisifs pour l'Europe. L'heure du bilan approche et Jean-Michel Aulas a les oreilles qui sifflent.

L’Olympique Lyonnais va probablement passer une année sans coupe d’Europe, mettant un point final à un célèbre argument de Jean-Michel Aulas, lequel rappelait à chaque fois la série en cours de l’OL sur la scène continentale pour calmer les critiques. Mais pour Dave Appadoo la fête est finie du côté de la capitale des Gaules et l’heure de faire un bilan est arrivée. Pour le journaliste de France-Football, il est évident que rien ne va plus à Lyon, et cette fois Jean-Michel Aulas ne parait plus avoir le mojo qui lui avait évité les écueils depuis plusieurs années. Après la défaite face au Paris Saint-Germain, le patron de l’Olympique Lyonnais doit se remettre en cause car il n'y a pas loin du Capitole à la Roche Tarpéïenne

Dave Appadoo est persuadé que la situation est critique à l’OL. « Saison catastrophique pour Lyon ? Moi je l’ose ce terme. On parle quand même de l’Olympique Lyonnais, de la deuxième puissance du football français, qui a fini septième dans un championnat aussi faible que la Ligue 1. Il faut dire le mot, c’est un championnat extrêmement faible qui normalement doit garantir à l’OL sinon une place sur le podium, mais au moins dans les quatre premiers. On me dit qu’ils sont en finale de la Coupe de la Ligue, mais c’est une compétition qui se joue sur deux matchs compte tenu du format. Reste la Ligue des champions, mais avec la pause du Covid il n’y a même pas le côté épopée. Tu reprends presque une autre compétition, c’est difficile de faire le lien (…) Si jamais ils passent contre la Juventus, ce que je leur souhaite, mais qu’ils se font cueillir lors des quarts de finale, qu’est-ce qu’il va rester de cette saison de l’OL ? Rien. La greffe Rudi Garcia n’a semble-t-il pas pris, mais moi je m’interroge sur la direction. Cela a longtemps été le club le mieux dirigé de France, mais là on a l’impression qu’il n’y a plus de boussole, moi ça m’inquiète aussi à moyen, mais peut-être à long terme », prévient le journaliste.