L'OL en état d'urgence, Textor débloque 7 ME

L'été prochain lors du marché des transferts, l'OL ne manquera pas de travail. Le club rhodanien se cherche notamment un nouveau latéral gauche.

L'OL s'est très bien repris ces dernières semaines et pourrait même remporter la Coupe de France le 25 mai prochain à Lille face au PSG. Une place européenne est aussi à aller chercher via le championnat. Chose inimaginable l'hiver dernier. Si les Gones veulent donc bien terminer leur exercice en cours, la direction du club est déjà en quête de renforts pour le prochain marché des transferts estival. Au poste de latéral gauche, l'OL se cherche un profil de qualité, alors qu'Henrique va partir et que Nicolas Tagliafico pourrait en faire de même.

Un nouveau Brésilien à l'OL ?

Selon les informations du Quotidien du Sport, l'OL a déjà trouvé la perle rare puisque le média indique que Lyon devrait boucler la signature de Abner Vinicius (23 ans), qui évolue du côté du Betis. Encore sous contrat avec le club andalou jusqu'en 2029, le Brésilien est estimé à quelque 7 millions d'euros. Une somme qui ne fait pas peur aux Rhodaniens, convaincus que Vinicius pourra apporter beaucoup à l'OL la saison prochaine. Cette saison avec le Betis, le natif de Presidente Prudente a disputé 25 matchs toutes compétitions confondues. A noter que le joueur avait été sacré champion olympique en 2021 avec le Brésil, en présence de joueurs comme Bruno Guimaraes, Gabriel Martinelli ou encore Antony. Avec ce recrutement, Lyon veut anticiper au plus vite ses besoins pour la saison prochaine. L'objectif : ne pas perdre de temps et reproduire les mêmes erreurs que dans le passé. Si tout va mieux à l'Olympique Lyonnais, tout le monde au club veut jouer les premiers rôles lors du prochain exercice. Et cela passera par un bon recrutement.