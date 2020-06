OL : Lyon sur Luis Suarez, c’est 11 ME

Dans : OL.

L'OL cherche un avant-centre pour la saison prochaine, en cas de départ majeur, et prospecte en Espagne où évolue un certain Luis Suarez, l'homonyme du Barcelonais.

Magie du football, Watford possède un attaquant recruté en 2017 et qui n’a toujours pas joué une seule minute pour le club anglais. Il est pressenti pour quitter les Hornets pour la somme de 11 ME cet été. Il s’agit de Luis Suarez, non pas l’attaquant uruguayen du FC Barcelone, mais le buteur colombien du Real Saragosse. Recruté par Watford il y a trois ans, l’attaquant de 22 ans n’a jamais eu sa chance en Premier League, se retrouvant prêté à Valladolid, où il a évolué avec la réserve, puis au Gimnastic Tarragon, en D3 espagnole, et désormais à Saragosse en D2 espagnole, avec qui il empilait les buts jusqu’à l’interruption de la saison. Un succès qui lui vaut l’intérêt de plusieurs clubs européens. Notamment en Espagne bien évidemment, où sa réussite intéresse des formations de première division.

Mais aussi en France, où The Sun annonce que l’Olympique Lyonnais est prêt à tenter le pari pour faire venir le Colombien qui possède également un passeport espagnol. Watford n’entend pas retenir son joueur, et en demande 11 ME selon le tabloïd. Un « pari » qui serait tenté si jamais un départ majeur devait avoir lieu en attaque. Car pour le moment, avec Dembélé, Memphis et Kadewere en pointe, l’OL a de quoi faire. Mais les deux premiers cités ne sont pas encore certains d’avoir le maillot lyonnais sur les épaules la saison prochaine, ce qui oblige la cellule de recrutement rhodanienne à travailler sur des pistes assez originales.