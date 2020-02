OL : Lyon sans Depay, c’est comme la Juve sans Cristiano Ronaldo

Dans : OL.

Mercredi prochain, l’Olympique Lyonnais va se frotter à un très grand d’Europe à l’occasion de la réception de la Juventus Turin en 8e de finale aller de la Ligue des Champions.

Un match au cours duquel il faudra bien évidemment surveiller Cristiano Ronaldo du côté de l’OL. En décembre dernier, Rudi Garcia mettait déjà en garde ses joueurs contre la menace que représente le Portugais. « C’est toujours bien de jouer face aux meilleurs joueurs de la planète. C’est une des meilleures défenses d’Europe. On est content de jouer face à Ronaldo, ce sera un plaisir de les recevoir » faisait savoir le coach de l’Olympique Lyonnais. A six jours de la rencontre, Rudi Garcia s’est de nouveau exprimé sur la Juventus Turin et sur CR7.

Dithyrambique envers l’ancienne star du Real Madrid, l’entraîneur de Lyon a osé une comparaison avec un certain Memphis Depay. « Ce match face à la Juventus Turin, pour Lyon c'est une belle occasion. Passer le tour serait un véritable exploit. Surtout sans Depay, qui est notre Ronaldo. Imaginez la Juve sans Ronaldo, toutes proportions gardées. Il peut être contenu avec une phase d'équipe défensive. Inutile de le mettre en cage si c’est pour laisser de la place à Dybala ou Higuain » a indiqué dans les colonnes du Corriere dello Sport Rudi Garcia. Autrement dit, l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille ne préparera pas de plan anti-Cristiano Ronaldo, car cela serait le meilleur moyen que les autres attaquants de la Juventus Turin, également très talentueux, brillent et transpercent la défense de l’OL. D'autant que mercredi, il n’y aura pas que CR7 à gérer pour Lyon mais également Dybala, Cuadrado, Higuain, Matuidi ou encore Rabiot. Cela en fait, du beau monde…