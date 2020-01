Ita : Cristiano Ronaldo n’est pas cramé, il change d’avis !

Dans : Serie A.

Cette saison, Cristiano Ronaldo joue davantage en position d’attaquant axial avec la Juventus Turin. Et le Portugais est très performant à ce poste…

Avec 12 buts inscrits toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, dont 10 en Série A, l’ancien joueur du Real Madrid affiche un niveau épatant malgré ses 34 ans. En novembre dernier, Fabio Capello l’avait pourtant dézingué, indiquant que « la vérité, c’est que Cristiano Ronaldo n’a pas dribblé un adversaire depuis trois ans. Il ne peut plus dribbler ». Des critiques qui avaient fait réagir mais en cette fin de semaine, l’Italien s’est rattrapé en complimentant l’attaquant de la Juventus Turin dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport.

« Cristiano Ronaldo Ronaldo en difficulté ? Il est le meilleur avant-centre du monde. Personne comme lui ne sait exploiter toutes les balles possibles dans la surface de réparation. Il n’a plus le sprint et le dribble du passé. Il doit jouer dans la surface, comme disent les Anglais » a apprécié l’ancien entraîneur du Real Madrid, lequel suit avec attention les performances de Cristiano Ronaldo à la Juventus Turin. Des propos qui devraient faire plaisir à CR7, lequel semble s’épanouir dans un rôle de joueur plus axial au côté de Paulo Dybala ou de Gonzalo Higuain à la Juventus Turin. Reste à voir ce que cela donnera dans les affiches décisives de Ligue des Champions en février et en mars prochain.