OL : La piste n°1 de Dembélé dévoilée au mercato

Dans : OL.

Meilleur buteur de l’OL cette saison, Moussa Dembélé est très apprécié par les recruteurs de plusieurs grands clubs européens dans l’optique du mercato.

Depuis le mois de janvier, l’avant-centre de l’Olympique Lyonnais est régulièrement associé aux cadors de Premier League. Dans un premier temps, c’est Manchester United qui a été cité comme le prétendant le plus sérieux à l’ancien buteur du Celtic Glasgow. Mais vraisemblablement, les Red Devils ont changé d’avis. Et pour cause, Anthony Martial a totalement explosé après le confinement, et l’ambition de Manchester United est plutôt de recruter un joueur de couloir à l’instar de Jadon Sancho. Chelsea était également intéressé par Moussa Dembélé mais les Blues ont finalement jeté leur dévolu sur Timo Werner, recruté en provenance du Red Bull Leipzig.

Ce sont deux belles pistes made in Premier League qui se sont refermées pour Moussa Dembélé. Mais l’espoir d’un gros transfert en Angleterre reste d’actualité pour le joueur et pour l’Olympique Lyonnais. Et pour cause, selon les informations obtenues par Manu Lonjon, l’ancien international espoirs français est la piste privilégiée d’Arsenal, en cas de départ de Pierre-Emerick Aubameyang et d’Alexandre Lacazette. Evidemment, la priorité des Gunners est de trouver des accords avec les anciens buteurs de l’ASSE et de l’OL afin de les prolonger. Mais si l’un d’entre eux venait finalement à faire ses valises, alors la formation de Mikel Arteta pourrait activer dans la foulée la piste menant à Moussa Dembélé. Reste ensuite à voir quelle somme serait exigée par Juninho et par Jean-Michel Aulas pour l’avant-centre, recruté il y a deux ans pour près de 20 ME en provenance du Celtic Glasgow et qui a confirmé le potentiel placé en lui en empilant les buts en Ligue 1.