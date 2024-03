Une saison historique pour l'OL, Pierre Sage a osé

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais a frôlé la catastrophe, mais désormais assuré de sauver sa place en Ligue 1, le club de John Textor veut ramener la Coupe de France à l'OL.

Au lendemain du nul concédé à domicile contre Reims, Pierre Sage est bien conscient que sauf catastrophe, son équipe jouera bien en Ligue 1 la saison prochaine, alors que pendant longtemps, et malgré des moyens financiers colossaux, l’OL a craint une relégation. Du côté de Lyon, on estime à présent que ce redressement est presque un énorme exploit, rappelant qu’en décembre encore, Lyon était l’une des pires équipes d’Europe. Même si le mercato d’hiver a évidemment modifié radicalement la donne, le changement d’entraîneur a aussi et surtout contribué à cette remontée au classement de Ligue 1. Dorénavant soulagé, l’Olympique Lyonnais peut se consacrer à sa mission du printemps, essayer d’aller en finale de la Coupe de France et ensuite la gagner pour s’assurer un ticket européen. En conférence de presse, ce dimanche, Pierre Sage n'hésite pas à parler d'une saison susceptible de devenir historique.

L'OL se souviendra de la saison 2023-2024

Pierre Sage "Nous devons montrer l’équipe que nous sommes" 👊🔴🔵



🗞 Retrouvez l'intégralité de la conférence de presse de notre coach avant la 1/2 finale de Coupe de France #OLVAFC 👇 — Olympique Lyonnais (@OL) March 31, 2024

L'entraîneur de l'OL est très prudent avant le rendez-vous de mardi au Groupama Stadium contre Valenciennes, dernier de Ligue 2, mais il pense que réellement, la capitale des Gaules peut vite s'enflammer. Pour preuve, en ce dimanche de Pâques, ils étaient plus de 1.000 supporters à venir assister à l'entraînement d'Alexandre Lacazette et ses coéquipiers. « Le fait de se maintenir en L1 était impossible statistiquement et ça a été rendu possible, je pense, alors que emporter la Coupe de France, ça serait extraordinaire, ça viendrait récompenser cette réaction (...) On a la possibilité de faire de cette demi-finale quelque chose de très positif pour tout l'environnement du club. Donc maintenant, il faut valider cette demi-saison qui pourrait être historique », a reconnu Pierre Sage. Réponse mardi soir vers 23 heures pour savoir si l'OL peut renouer vers son glorieux passé.