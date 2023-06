OL ‍: Lyon privé d'Europe, le Covid accusé

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Septième de Ligue 1 cette saison, l’OL va vivre une troisième année sans coupe d’Europe sur les quatre dernières, un drame pour Lyon.

Ces dernières années, les résultats sportifs de l’Olympique Lyonnais ne sont clairement pas ceux espérés. En terminant la 7e place de la Ligue 1 en 2022-2023, le club rhodanien a de nouveau dit adieu à ses espoirs de coupe d’Europe pour l’année à venir. Pour la troisième fois en quatre ans, le club anciennement présidé par Jean-Michel Aulas sera donc à la maison le mardi, le mercredi et le jeudi, soit les jours de coupe d’Europe.

Un terrible coup dur pour les supporters de l’OL mais également pour les finances du club lyonnais. Au terme du premier congrès féminin de l’ECA, Jean-Michel Aulas a évoqué la situation financière de son ancien club. Comme s’il était encore président, « JMA » a pointé le Covid comme l’un des principaux responsables des maux actuels de l’Olympique Lyonnais afin d’expliquer l’absence du club aux coupes d’Europe ces dernières années.

Jean-Michel Aulas ressort l'excuse du Covid

« On a eu pleins de soucis qui ont commencé avec le Covid où la France a été le seul pays d’Europe, dans les nations les plus expérimentées, à arrêter son championnat. C’était une époque où l'on n’était pas européen puisqu’on était septième. À partir de là, on a eu beaucoup de mal. Paradoxalement, on a joué une demi-finale de Ligue des champions cette même année sans se qualifier pour la suivante et depuis on n’a pas réussi à se stabiliser » a regretté Jean-Michel Aulas, qui a renfilé son costume de président de l’Olympique Lyonnais le temps d’une interview afin d’expliquer les maux de son club sur les dernières années. L’excuse du Covid aura toutefois du mal à passer chez les supporters puisque tous les clubs de Ligue 1 ont été contraints d’affronter cette pandémie et l’arrêt du championnat qu’elle a engendré.