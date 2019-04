OL : Lyon prend un gros tacle par derrière venu du PSG

Dans : OL, PSG, Ligue 1.

Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, cela semble être chacun son tour cette saison en Ligue 1, le Paris Saint-Germain, l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille ayant eu une bonne dose de soucis à un moment ou à un autre depuis le début de l'année 2019. Mais, interrogé dans le quotidien belge, en langue néerlandophone, Het Laatste Nieuws Thomas Meunier a profité d'une question sur l'éventuel impact en Ligue des champions du peu de concurrence pour le PSG en Ligue 1 pour glisser un petit tacle, dont il a le secret, à l'Olympique Lyonnais.

Pour l'international belge, l'exemple de l'OL montre l'inconstance des rivaux du Paris SG, et contre cela le club de la capitale ne peut rien. « En France, le problème ce n’est pas le PSG, le problème c’est les équipes qui suivent. Quand on voit qu’une équipe comme l’OL va battre Manchester City et perd à domicile contre Strasbourg ou Dijon. Ce n’est pas normal. Ils ne respectent pas leur statut », explique Thomas Meunier, qui reproche au club de Jean-Michel Aulas de n e pas réussir à se mettre au niveau sur toute une saison, là où le Paris Saint-Germain assume son statut et veut toujours tout gagner. Quitte à perdre quand même contre l'OL....