OL : Lyon joue sa dernière carte pour le titre dimanche

Le sprint final est lancé et ce week-end, le bulletin de la 34e journée peut déjà être décisif.

Pas encore pour gagner le titre, mais l’Olympique Lyonnais peut clairement le perdre en cas de résultat négatif face à Lille ce dimanche soir. Actuellement, l’OL est quatrième d’un classement extrêmement serré, puisque tout le monde se trouve en trois points. L’idée pour les troupes de Rudi Garcia, est d’allé chercher le leader lillois, et de se retrouver au moins sur le podium. Car pour le titre, Mickaël Madar, interrogé dans Le Parisien, ne laisse aucun espoir au club de Jean-Michel Aulas. « Je ne crois plus en Lyon depuis longtemps, à cause de défaites chez eux devant Metz (1-0) et Montpellier (2-1). Même vainqueurs contre Nantes (2-1) dimanche, je les ai vus en difficulté », a prévenu le consultant de Canal+, pour qui ce choc face à Lille pourrait mettre un terme aux espoirs lyonnais.

Ce n’est pas du tout l’avis de Jean-Michel Larqué, persuadé que c’est face aux concurrents directs, d’autant plus que l’OL affrontera aussi Monaco prochainement, que les Lyonnais vont pouvoir aller chercher quelque chose de très beau en fin de saison. « Si Lyon était devant au classement, les matchs face à Lille et Monaco représenteraient un handicap. Mais là, ce sont deux opportunités formidables : tout à gagner et rien à perdre », a expliqué l’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne. Le fameux sprint final cher à Jean-Michel Aulas fonctionnera-t-il pour l’OL ? Le premier élément de réponse ne tardera pas, et il sera certainement capital pour l’avenir de Rudi Garcia, qui a déjà perdu un beau joker avec l’élimination face à Monaco en Coupe de France ce mercredi. Tout lui sera pardonné si Lyon venait à sortir une grosse fin de saison. Mais à cinq journées de la fin, l’OL n’a désormais plus de filet.