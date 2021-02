OL : Lyon interdit de bus à Marseille, Aulas s'emballe

Dans : OL.

Pour son déplacement de dimanche à Marseille, l'Olympique Lyonnais ne pourra pas utiliser son bus officiel. Les services de sécurité craignent des incidents.

C’est une évidence, le climat est tendu du côté de Marseille, même si l’Olympique Lyonnais n’y est strictement pour rien. La crise entre les supporters de l’OM et Jacques-Henri Eyraud fait craindre des incidents autour du Vélodrome où l’affiche OM-OL de dimanche soir pourrait donner une énorme caisse de résonance au mouvement d’humeur des Ultras contre le président marseillais. Alors, si les forces de l’ordre seront mobilisées en masse, comme souvent lors des derniers matchs au Vélodrome, il a été demandé au club de Jean-Michel Aulas de ne pas circuler vers le stade avec le bus aux couleurs de l’Olympique Lyonnais. Même si le Vel sera vide, les autorités craignent que cela excite encore plus les supporters en ville, d’autant plus que ces dernières années, le bus de l’OL a déjà pris cher.

Lyon privé de son bus à Marseille

Cette exigence venue de Marseille a singulièrement agacé le patron de Lyon, lequel a bien du mal à comprendre cette histoire. « On a été sollicités par le préfet de police qui nous demande, bien que le match soit à huis clos, de ne pas venir avec notre car, sous prétexte que l'OM est dans une phase de relations tendues avec son public. Ce qui prouve que lorsque le Ligue ne prend pas les mesures qu'il faut prendre au moment où il faudrait les prendre, cela génère, derrière, des réactions dignes d'un état de non-droit. Cela me pose à la fois un problème en termes de liberté, mais aussi de superstition. Quand je ne vais pas au match avec mon car, ce n'est pas pareil. Et c'est une défaite pour les valeurs du foot », constate, dans L’Equipe, un Jean-Michel Aulas, qui va donc devoir trouver un autre moyen de circulation plus discret.