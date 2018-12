OL : Lyon inaugure sa salle de prières au Groupama Stadium

Dans : OL, Ligue 1.

L'Olympique Lyonnais avait annoncé il y a quelques semaines qu'un espace de prières, multi-confessionnel, allait être proposé aux joueurs et aux artistes qui se produisent au Groupama Stadium. Et ce mercredi, à quelques heures du match entre l'OL et le Stade Rennais, Jean-Michel Aulas a officiellement inauguré cet espace situé à proximité immédiate des vestiaires et des loges.

Et le président de Lyon de préciser le sens de sa décision d'implanter cet espace dans son stade. « Je remercie tous les représentants des instances religieuses ici présents. Le projet a pris du temps a mûrir. Cette espace de recueillement multi-confessionnel pourra servir aux joueurs, pas seulement de l’Olympique Lyonnais, et aux artistes qui viendront ici. C’est un lieu calme et apaisant, un espace minimaliste sans signe distinctif. On souhaite avoir des initiatives qui donnent du sens à ce que l’on fait », a indiqué Jean-Michel Aulas, entouré de nombreuses personnalités locales, religieuses ou non. Reste que ce mercredi, les prières des supporters lyonnais doivent être d'assister à une victoire de leur club préféré face à Rennes.