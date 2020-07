OL : Lyon évite le bug OM, Garcia écarté du mercato

Dans : OL.

Si à l'OM, Rudi Garcia est soupçonné d'avoir dirigé le mercato, du côté de l'OL les choses sont claires et l'entraîneur n'a qu'un avis consultatif. Juninho est le boss.

Parmi les griefs fait par les supporters de l’Olympique de Marseille à l’encontre de Rudi Garcia, il y avait celui concernant le marché des transferts. Nombreux sont ceux qui pensent que lorsqu’il est arrivé à l’OM, l’entraîneur a pris les commandes du mercato, outrepassant ses fonctions en mettant de côté Andoni Zubizarreta et même Jacques-Henri Eyraud, faisant des choix désastreux sur le plan financier et sportif. Alors du côté de l’Olympique Lyonnais on attend au tournant Rudi Garcia qui connaît son premier vrai marché estival des transferts, puisque la saison passée il n’est arrivé qu’en septembre après le limogeage de Sylvinho. Mais Lyon n’est pas Marseille, et Garcia le sait. Car dans la capitale des Gaules, il y a un homme qui pèse très lourd. Il s’agit évidemment de Juninho, qui n’est pas du genre à se laisser dicter ses choix en matière de recrutement.

Rudi Garcia ne le cache pas, même s’il fait part à qui de droit des postes qu’il souhaite renforcer, c’est le directeur sportif brésilien qui est à la manœuvre au mercato. « C’est Juninho qui dirige tout. Il a choisi Bruno Cheyrou pour collaborer avec lui. On a dressé les profils et les postes des joueurs. Les idées viennent plutôt d’eux que de moi d’ailleurs. C’est logique, ils sont tous les jours sur ce sujet-là, mais ils me consultent. J’ai tout à fait confiance en eux pour ramener des joueurs de qualité. Si je connais l’enveloppe pour recruter ? Non », avoue, dans Le Progrès, l’entraîneur lyonnais, qui semble avoir retenu les leçons du passé en matière d’implication dans le marché des transferts. Il faut désormais savoir ce que donnera la saison 2 du mercato version Juninho, d'autant plus que ce dernier devra composer sans Florian Maurice, désormais parti à Rennes.