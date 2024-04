OL ‍: Lyon européen, ce journaliste vedette est sidéré

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Qualifié pour la finale de la Coupe de France, l'OL pourrait même être européen via le championnat de Ligue 1. Un rêve éveillé pour les supporters lyonnais passés de la déprime à l'euphorie.

Bien malin celui qui en décembre dernier, alors que Lyon s'installait à la dernière place du classement de Ligue 1 pouvait prévoir la joie qui habite actuellement les fans de l'OL. Même s'ils hurlaient dur à l'époque, ces derniers sont dans un état proche de la sidération en constatant que leur équipe préférée sera face au PSG en finale de la Coupe de France afin de tenter de gagner un premier titre depuis douze ans. Et cela n'est pas tout, puisque désormais le sujet relégation est oublié, et désormais on peut parler d'un ticket européen via le championnat.

Après la victoire à Nantes, l'équipe de Pierre Sage est à seulement cinq points de Lens, et surtout deux de Reims, septième. Car si l'OL sera qualifié directement en cas de victoire face à Paris en finale, cette place de septième position sera qualificative pour l'Europe si le PSG bat Lyon. Tout cela, Vincent Duluc a du mal à y croire. L'expérimenté journaliste de L'Equipe, dont on sait l'affection qu'il a pour Lyon, avoue que voir l'OL en Europe la saison prochaine serait totalement incroyable.

L'OL stupéfie Vincent Duluc

Dans son édito au lendemain du succès d'Alexandre Lacazette et ses coéquipiers au stade de La Beaujoire, Vincent Duluc est épaté : « Il est compliqué d'illustrer, avec l'OL, que tout va vite dans le football, quand après quatre mois d'un des come-back les plus improbables de l'histoire de la L1, le club lyonnais est en course pour l'Europe sans avoir passé une seconde dans la première moitié du tableau. Cela illustre plutôt que les grands clubs descendent par l'ascenseur quand ils s'égarent et remontent par l'escalier quand ils se retrouvent. Mais quand même, tout va vite dans le football. Il est possible, par exemple, que l'on ait écrit à plusieurs reprises que l'Olympique Lyonnais ne serait pas européen la saison prochaine, quand il était dernier avec 7 points. Il est possible, en fait, qu'il ait actuellement deux chances d'y parvenir, l'une via la Coupe de France, dont il disputera la finale face au PSG, le 25mai, l'autre via la septième place de Ligue1, dont il est seulement séparé par deux points », fait remarquer notre confrère, qui tient surtout à démontrer que dans le football il faut souvent relativiser ses avis. A Lyon comme ailleurs.