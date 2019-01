OL : Lyon est plus fort que l'ASSE, Genesio le savait avant le derby

Dans : OL, Ligue 1, ASSE.

Dimanche soir, c’est dans le money time que l’Olympique Lyonnais s’est imposé face à Saint-Etienne dans le derby.

Mentalement, les hommes de Bruno Genesio ont répondu présent, alors que c’est Anthony Lopes qui a de loin été le meilleur Lyonnais de la soirée. C’est d’ailleurs sur le plan psychologique que l’entraîneur rhodanien avait appuyé son discours d’avant-match, lequel a été publié en vidéo par l’OL sur les réseaux sociaux. Car sur un plan purement sportif et footballistique, il était évident que l’actuel 3e de Ligue 1 était plus fort que Saint-Etienne selon le coach des Gones.

« Il va falloir mettre de la folie dans un match comme celui qui nous attend ce soir. Je ne sais pas où vous allez trouver votre motivation et peu importe, mais trouvez là. Dans ce genre de match c’est primordial parce que vous êtes meilleurs qu’eux. On va les chercher, on ne les laisse pas s’installer dans leur jeu, mettre des longs ballons. On doit être agressif dans le bon sens du terme, pas de cartons qui nous pénalisent » a notamment expliqué l’entraîneur français à ses troupes à quelques heures du coup d’envoi de ce match tant attendu. Finalement, Bruno Genesio avait vu juste puisqu’il a été question de folie et de motivation pour l’emporter sur le buzzeur…