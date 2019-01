OL : Lyon est méprisé en Europe, c'est scandaleux !

Dans : OL, Foot Europeen, Ligue 1.

Avec 113 matchs disputés sous le maillot de l’Olympique Lyonnais, Rafael fait presque partie des meubles dans la capitale des Gaules.

Et si son départ à l’issue de la saison est quasiment acté, le Brésilien souhaitait poursuivre l’aventure avec l’actuel 3e de L1. Il n’a cependant pas trouvé d’accord avec Jean-Michel Aulas. Et c’est donc avec une grosse pointe de regret qu’il va faire ses valises, d’autant que Lyon est un très grand club européen à ses yeux. Interrogé par France Football, l’ancien latéral de Manchester United estime d’ailleurs que l’OL ne jouit pas de la réputation qu’il devrait avoir en Europe.

« Vu du Brésil, Lyon, c’est un très grand club. Ils ne se rendent pas compte là-bas, mais les années Juninho ont été marquantes. En Europe, je trouve qu’on traite l’OL de façon un peu médisante. On lui manque de respect à mon goût. C’est bizarre… Quand j’ai reçu la proposition du président Jean-Michel Aulas en 2015, je n’ai pas trop réfléchi et je n’ai même pas eu à convaincre ma famille de venir ici » a expliqué le défenseur de 28 ans, utilisé à 11 reprises cette saison en Ligue 1. Voilà des déclarations qui feront plaisir à Jean-Michel Aulas, lequel souhaite reconquérir l’Europe et y remporter un titre majeur dans les prochaines années.