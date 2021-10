OL : Lyon est enfin ambitieux, Aouar savoure

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Malgré une décevante neuvième place, l’OL affiche un visage ambitieux depuis quelques semaines, ce qui rend enthousiaste tout un club.

Le match de Lyon contre Nice dimanche après-midi illustre à merveille le début de saison des Gones. Très séduisant pendant 80 minutes, l’équipe de Peter Bosz roulait sur l’OGC Nice avant de s’écrouler à cause d’un trou d’air d’une dizaine de minutes et de s’incliner dans le temps additionnel (3-2). Le résultat brut n’est cependant pas le plus important selon Houssem Aouar, qui préfère retenir le positif, à savoir les progrès de l’Olympique Lyonnais ainsi que l’ambition retrouvée de la part du club rhodanien. Un message plein d’espoir et d’ambition porté par le meneur de jeu de Lyon sur le site officiel OL.fr.

« Je sens de l’ambition » se réjouit Aouar

« Je trouve que le bilan de début de saison est pas mal sur certains points, un peu moins bien au niveau des résultats. On est face à certains scénarios qui nous sont contraires. Ça a été compliqué sur quelques matchs. Mais je sens que l’équipe commence à monter en puissance. On se trouve de mieux en mieux. On arrive à assimiler les demandes du coach, je sens de l’ambition et de l’envie dans ce collectif, donc je sens que ça va être une bonne saison » a lancé Houssem Aouar, très heureux de voir que l’ambition est de retour à l’OL après une saison frustrante sous les ordres de Rudi Garcia. Le bon début de saison en Europa League permet également à l’Olympique Lyonnais de nourrir de belles ambitions sur la scène européenne, en plus de se fixer de gros objectifs en championnat. Peter Bosz, Juninho et Jean-Michel Aulas le savent, il faudra briller sur les deux tableaux pour considérer que la saison est pleinement réussie. Pour y parvenir, l’OL devra impérativement tuer certains matchs afin que la bonne impression générale se retranscrive davantage dans les résultats…