OL : Lyon est à l'arrêt, Aulas voit la vie en rose

Dans : OL, Ligue 1.

Accroché par Dijon samedi après-midi, l’Olympique Lyonnais n’avance pas dans ce championnat de France.

En effet, les Gones sont englués dans le bas du classement avec seulement 10 points en 10 matchs. Une moyenne digne d’une équipe se battant pour le maintien. Néanmoins, il n’y a pas (encore) de quoi céder à la panique selon Jean-Michel Aulas. Reprenant ses bonnes vieilles habitudes, le président de l’OL est sorti du bois sur Twitter pour calmer les supporters et rappeler que mathématiquement, rien n’était encore joué, les écarts étant toujours très faibles dans ce championnat très homogène.

« Quelques sources d’éclaircies dans le jeu de l’OL : les statistiques 65 % de possession ,10 tirs cadrés contre 1 seul , 610 passes et 86% de réussies contre 347 et 76% de réussite et enfin l’écart avec le 3 ème reste à 7 points et 9 pour le 2ème » a tweeté Jean-Michel Aulas avec, comme pour rassurer tout le monde et promettre un avenir plus radieux, le smiley d’un soleil. Une vision bien optimiste des choses de la part de Jean-Michel Aulas, les supporters rhodaniens ayant plus l’impression de voir des nuages et de la pluie à l’horizon pour cet OL incapable de gagner depuis tant de matchs en Ligue 1…